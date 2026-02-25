94-летнюю старушку в четвертый раз признали умершей

Очередной сбой произошел в декабре 2025 года. В результате выплаты были прекращены, и пенсионерке вместе с дочерью Шерил пришлось самостоятельно оплачивать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку. Общая сумма составила около 5 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 450 тыс. рублей.