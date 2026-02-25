Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

94-летнюю старушку в четвертый раз признали умершей

Управление социального обеспечения США в четвертый раз с 2017 года ошибочно признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа.

Управление социального обеспечения США в четвертый раз с 2017 года ошибочно признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом сообщает телеканал Fox 4.

Очередной сбой произошел в декабре 2025 года. В результате выплаты были прекращены, и пенсионерке вместе с дочерью Шерил пришлось самостоятельно оплачивать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку. Общая сумма составила около 5 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 450 тыс. рублей.

Ранее аналогичные ситуации возникали в 2017, 2020 годах и в апреле 2025 года. Тогда проблему удавалось решить сравнительно быстро. В этот раз процесс затянулся на несколько недель.

Дочь лично сопровождала мать в местное отделение социальной службы. Пенсионерка предъявила документы и подтвердила, что жива. Однако семью направили в центр обработки данных в Чикаго, который изначально внес женщину в список умерших.

Позже сотрудники центра направили запрос с вопросом о дате смерти пенсионерки. Родственникам вновь пришлось доказывать, что информация ошибочна.

Сама Хелен Цвик призналась, что устала от повторяющихся ошибок, но рассчитывает прожить еще несколько лет и добиться окончательного решения проблемы.

Читайте также: Школьную секретаршу обвинили в интимной связи с подростками.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше