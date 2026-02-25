94-летнюю старушку в четвертый раз признали умершей

Управление социального обеспечения США в четвертый раз с 2017 года ошибочно признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом сообщает телеканал Fox 4.
Очередной сбой произошел в декабре 2025 года. В результате выплаты были прекращены, и пенсионерке вместе с дочерью Шерил пришлось самостоятельно оплачивать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку. Общая сумма составила около 5 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 450 тыс. рублей.
Ранее аналогичные ситуации возникали в 2017, 2020 годах и в апреле 2025 года. Тогда проблему удавалось решить сравнительно быстро. В этот раз процесс затянулся на несколько недель.
Дочь лично сопровождала мать в местное отделение социальной службы. Пенсионерка предъявила документы и подтвердила, что жива. Однако семью направили в центр обработки данных в Чикаго, который изначально внес женщину в список умерших.
Позже сотрудники центра направили запрос с вопросом о дате смерти пенсионерки. Родственникам вновь пришлось доказывать, что информация ошибочна.
Сама Хелен Цвик призналась, что устала от повторяющихся ошибок, но рассчитывает прожить еще несколько лет и добиться окончательного решения проблемы.
