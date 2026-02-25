Руководителем муниципальной телерадиокомпании назначили бывшего депутата из Чуны

По данным из открытых источников, Роман Дурницын ранее дважды избирался в Думу Чунского района (был депутатом 7 и 8 созывов). Роман Дурницын в последнее время работал на ТРК «Братск» корреспондентом и ведущим новостной программы «Факт».
До назначения Романа Дурницына обязанности директора исполняла Ольга Новоселова. На сайте ТРК «Братск» указано, что сейчас она работает в должности главного редактора.
С ноября 2024 года муниципальной телерадиокомпанией руководил бывший мэр Братска и экс-депутат городской Думы Константин Климов. Свой пост он покинул, не проработав в должности руководителя и года, в июле 2025 года.