Руководителем муниципальной телерадиокомпании назначили бывшего депутата из Чуны

Директором муниципальной телерадиокомпании «Братск» назначен Роман Дурницын. Соответствующая информация размещена на сайте ТРК. Об этом сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным из открытых источников, Роман Дурницын ранее дважды избирался в Думу Чунского района (был депутатом 7 и 8 созывов). Роман Дурницын в последнее время работал на ТРК «Братск» корреспондентом и ведущим новостной программы «Факт».

До назначения Романа Дурницына обязанности директора исполняла Ольга Новоселова. На сайте ТРК «Братск» указано, что сейчас она работает в должности главного редактора.

С ноября 2024 года муниципальной телерадиокомпанией руководил бывший мэр Братска и экс-депутат городской Думы Константин Климов. Свой пост он покинул, не проработав в должности руководителя и года, в июле 2025 года.