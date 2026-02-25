Игра на бирже закончилась для омички потерей почти четверти миллиона рублей

Мечта о красивой и беспечной жизни не дает покоя жителям Омска. Этим активно пользуются киберпреступники, размещающие в интернете объявления о быстром заработке с помощью электронных бирж. Именно на такое объявление отозвалась 29-летня жительница Омска. Дама нигде не работала, но жить хотела богато. На оставленную заявку омички сразу же откликнулся «персональный брокер» — так незнакомец представился ей по телефону. Мужчина сумел убедить жительницу Омска, что заработать на криптовалюте можно быстро и много. Омичка поверила звонящему безоговорочно и вложила в свое новое «дело» все сбережения. Печальным итогом стало заявление в полицию — брокерское дело закончилось для дамы потерей 225 тысяч рублей.