Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игра на бирже закончилась для омички потерей почти четверти миллиона рублей

Финансовым крахом закончилось желание 29-летней жительницы Омска приумножить свои деньги путем торговли криптовалютой.

Источник: Комсомольская правда

Омичи продолжают верить предложениям в интернете о быстром заработке с помощью торговли на «бирже». Очередной пострадавшей стала 29-летня жительница Омска — ее торговля криптовалютой закончилась потерей 225 тысяч рублей.

Мечта о красивой и беспечной жизни не дает покоя жителям Омска. Этим активно пользуются киберпреступники, размещающие в интернете объявления о быстром заработке с помощью электронных бирж. Именно на такое объявление отозвалась 29-летня жительница Омска. Дама нигде не работала, но жить хотела богато. На оставленную заявку омички сразу же откликнулся «персональный брокер» — так незнакомец представился ей по телефону. Мужчина сумел убедить жительницу Омска, что заработать на криптовалюте можно быстро и много. Омичка поверила звонящему безоговорочно и вложила в свое новое «дело» все сбережения. Печальным итогом стало заявление в полицию — брокерское дело закончилось для дамы потерей 225 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Отдала две машины и все сбережения: омичка осталась нищей после общения с мошенниками.