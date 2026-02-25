Молодые хабаровские учёные устроили битву научных проектов

— Science Slam у нас — как научные сезоны. Сейчас в городе стабильно проходит три больших битвы в год. В Университетской лиге зарождаются звезды: молодые ученые отстаивают свои идеи сначала в стенах своего вуза, затем победителям открывается региональный, а в дальнейшем — всероссийский уровень. Эта Лига обычно проходит осенью каждого года. Помимо этого, наука выходит на открытые площадки — это уже Научная битва в городе. А еще мы проводим мероприятие на «Арт Кампусе», — рассказывает преподаватель высшей школы теории методики педагогического и дефектологического образования, специалист отдела сопровождения научной деятельности Тихоокеанского государственного университета Ольга Анисимова, которая также курирует Science Slam в Хабаровске.