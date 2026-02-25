Молодые хабаровские учёные устроили битву научных проектов

Молодые учёные Хабаровского края устроили поединок. Научный, конечно, где всё решает отнюдь не физическая подготовка, а сила мысли и харизма. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», правила этой битвы просты: у каждого есть только 10 минут, чтобы донести суть своей работы до публики. Никаких официальных презентаций со списком литературы. Только живая речь, понятные аналогии, яркие слайды. Смог зацепить зрителя — рассчитывай на победу. И да, это — Science Slam.
Объяснить сложное просто.
Такие вот научные битвы проходят в самых разных городах России, в более чем 50, если точнее. Что касается Дальнего Востока, то пока подобные форматы существуют только в Хабаровске и Владивостоке, но организаторы надеются, что вскоре география слэма в ДФО расширится.
Но остановимся все же на Хабаровске. Для краевой столицы подобные интеллектуальные поединки ученых — формат не новый, впервые научный бой провели около 10 лет назад. Однако проходил он не все это время — некоторый период проект был «на паузе» (вспомните, когда мы впервые столкнулись с коронавирусной инфекцией, — тогда «замораживались» самые разные мероприятия). Но Science Slam ожил и вернулся, причем вернулся в формате трех увлекательных лиг.
— Science Slam у нас — как научные сезоны. Сейчас в городе стабильно проходит три больших битвы в год. В Университетской лиге зарождаются звезды: молодые ученые отстаивают свои идеи сначала в стенах своего вуза, затем победителям открывается региональный, а в дальнейшем — всероссийский уровень. Эта Лига обычно проходит осенью каждого года. Помимо этого, наука выходит на открытые площадки — это уже Научная битва в городе. А еще мы проводим мероприятие на «Арт Кампусе», — рассказывает преподаватель высшей школы теории методики педагогического и дефектологического образования, специалист отдела сопровождения научной деятельности Тихоокеанского государственного университета Ольга Анисимова, которая также курирует Science Slam в Хабаровске.
Благодаря такому формату молодые ученые выводят науку из лабораторий, «приземляют» ее, говоря о сложных исследованиях просто, увлекательно и с юмором. Плюс, публика видит, что и сами научные сотрудники — такие же живые, увлеченные люди, которые не только горят своим делом, но и умеют о нем говорить. Зритель здесь, к слову, главный судья: за лучшего выступающего голосуют аплодисментами. Чем овации громче, тем лучше, а за точность в этом вопросе отвечает шумометр.
— Наша публика очень разнообразная: от ученых до просто любопытных горожан, которым интересна эта сфера. А в этом ведь и проявляется особенность Science Slam — вынесение науки за пределы академических стен. Поэтому ученые выступают не только в вузах, но и в креативных пространствах, на фестивалях. Попасть на научные битвы может каждый, обычно вход бесплатный, — говорит куратор проекта.
Формула успеха.
Многие ученые могут стать участниками битвы. Однако организаторы признаются: исследователи часто скромны и не верят, что их тема может быть интересна широкой публике, а потому не спешат заявляться на выступления.
— Поэтому нам подчас приходится их искать. При этом смотрим не на уровень проработанности темы, потому как это вопрос научного сообщества, а на готовность ученого работать над формой подачи, — подчеркивает собеседница.
Важно, что новичок не остается один на один с подготовкой к предстоящему выступлению. Для участников проводят занятия. Для этого был создан экспертный пул, как правило, в него входят бывшие слэмеры.
— Мы знакомим участников с форматом и философией Science Slam, особенно если они впервые выступают. Мы учим, как понятно изложить сложное исследование за десять минут, работаем над сценарием, даем рекомендации по созданию выразительной презентации и проводим пробные выступления. Это ключевые моменты. Потому как блестящая идея, рассказанная скучно, проиграет хорошей, но не выдающейся идее, поданной ярко и увлекательно, — уверенно заявляет Ольга Анисимова.
То, что уровень владения ораторским искусством и навык правильной подачи материала считаются «китами» научной битвы, собеседница знает наверняка. В 2022 году она и сама была участницей Science Slam. Ее тема была связана с методом эффективного развития детей дошкольного возраста. Тогда публика узнала, что интеграция нетрадиционных методов рисования (таких как, например, рисование нитью) с принципами сингапурской технологии обучения (другими словами — сочетание творческого подхода и структурированной методики сотрудничества) позволяет добиться значительного повышения результативности в развитии творческого мышления, воображения и уверенности у дошколят.
— К выступлению тогда готовилась около месяца. Самое сложное было отбросить 90% любимых профессиональных деталей и оставить только одну ясную метафору и сюжет. Это болезненно, но необходимо. Продвигать науку доступно — задача амбициозная и творческая. Нужно найти баланс между простотой и глубиной, не скатываясь в упрощенчество. Это как переводить с одного языка на другой, сохраняя смысл, но меняя слова, — считает руководитель центра сопровождения молодежной науки. — Опыт участия дал мне понимание «изнутри» всех страхов и трудностей слэмеров, что теперь помогает мне как организатору лучше их готовить и поддерживать, предупреждать возможные ошибки.
Например, некоторые пренебрегают репетициями, другие пытаются рассказать максимально возможное из своего проекта, включая множественные термины, графики, формулы… Ошибка? Безусловно. Так же, как и сухой пересказ статьи не приведет к успеху. А бывает, напротив, слайды перегружены картинками или обилием текста — это тоже не улучшает выступление. Усугубляет ситуацию неумение работать с залом, когда выступающий смотрит в потолок вместо того, чтобы установить контакт со зрителем, или же просто считывает информацию со слайдов без юмора, энергии…
Науку — в массы.
Возможно, это больше присуще новичкам. Потому как во время недавней февральской научной битвы вузов участники держались вполне уверенно. Так, студент ТОГУ Артем Кисель рассказал собравшимся «Как дышать под водой: доступно и без сложностей», учащийся ДВЮИ МВД РФ Иван Шулятицкий показал, как искусственный интеллект помогает вести следствие, а Мария Бровенко из ХГИК поделилась актуальными подходами к укреплению дружбы между народами в Хабаровском крае.
Всего же было шесть выступающих из разных вузов. Каждый из них уже в своем роде победитель, так как обрел необходимый навык коммуникации (а ведь умение презентовать свою идею — это ключ к получению грантов). Плюс, слэм — это новые знакомства с коллегами из других областей, возможность найти единомышленников, привлечь внимание к проблеме. Но лучшего выступающего вечера все же выделяют отдельно — символическим призом в виде боксерских перчаток.
Дальше — больше. Победы в битвах — это шанс выйти на всероссийский уровень и заявить о себе еще громче. Подобного успеха на этом поприще достиг хабаровчанин Константин Прохоров, в 2019 году он победил в Science Slam Russia, представив публике исследование «Как извлечь то, что не извлекается, и обогатиться». Работа была посвящена наночастицам золота и технологии их извлечения с использованием кавитационных воздействий. До финала всероссийского этапа доходила и хабаровчанка Екатерина Дорошенко в 2024 году — это тоже значительное достижение.
Такой вот выход в народ перезагружает отношения между наукой и обществом. Ученые получают обратную связь от зрителей, которые пришли узнать что-то новое просто потому, что это интересно. Это мощный мотиватор. Для самой публики такой вечер становится вечером открытий. Да и к тому же, такая необычная подача серьезных вещей способна привлечь в науку новые молодые кадры.