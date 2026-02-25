В РФ в качестве замены Starlink предложили применять сеть метеозондов

В России создают систему «Окно» — аналог Starlink для организации надежной цифровой связи с глобальным покрытием. Проект может заменить заблокированную спутниковую сеть Илона Маска.
По словам эксперта в области беспилотной авиации Дмитрия Кузякина, новая разработка не только обеспечит связь в условиях боевых действий, но и способна выводить из строя спутниковые коммуникации врага.
«Данный проект ЦКБР подавал в профильные российские фонды, инициативы, институты и министерства, однако поддержки по данному направлению мы так и не получили… Готовы работать над проектом как в качестве подрядчиков, так и в качестве консультантов», — сказал Кузякин для ТАСС.
Как пояснил Кузякин, расстояние между стартовой площадкой зонда и пунктом приема сигнала может превышать 3 тыс. км.
Кузякин также добавил, что на высоте от 15 км и выше метеозонды пока остаются неуязвимыми для перехвата.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, аналог Starlink — «Рассвет» — обеспечит спутниковую связь всем российским бойцам.