В РФ в качестве замены Starlink предложили применять сеть метеозондов

«Данный проект ЦКБР подавал в профильные российские фонды, инициативы, институты и министерства, однако поддержки по данному направлению мы так и не получили… Готовы работать над проектом как в качестве подрядчиков, так и в качестве консультантов», — сказал Кузякин для ТАСС.