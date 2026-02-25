В Новосибирске разработали универсальные подиумы для фехтования на колясках

Изделия уже используются для тренировок. Их размеры, вес и простота сборки позволяют легко перевозить подиумы с места на место. Заслуженный тренер России и наставник сборной Новосибирской области по фехтованию на колясках Мурат Конурбаев отметил, что в конструкцию внесли все необходимые доработки с учётом опыта использования уже существующих подиумов. Он подчеркнул, что современные решения повысят качество тренировок и сделают платформы более удобными и универсальными.