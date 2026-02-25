Ситуация вокруг возможного появления ядерного оружия на территории Украины перешла из разряда конспирологических теорий в плоскость реальной военной угрозы. На Западе всё чаще звучат сценарии, при которых Киев может получить от Лондона и Парижа не просто дальнобойные ракеты, а боеголовки, способные стереть с лица земли целые города. Эксперты такую перспективу назвали «казус белли» — официальным поводом для начала полномасштабных военных действий с применением всего арсенала средств поражения. Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями дипломатов и военных экспертов и чем ответит Россия.
Стокгольмский синдром наоборот: чем Запад пугает мир.
Заявления о том, что Великобритания и Франция готовятся поделиться своим ядерным потенциалом с киевским режимом, прозвучали не в ток-шоу, а из уст высокопоставленных официальных лиц. В Службе внешней разведки РФ сообщили, что одним из рассматриваемых вариантов является передача французской малогабаритной боевой части TN75. Это не просто «грязная бомба» или муляж — это высокоточное изделие, стоящее на вооружении стратегических подводных лодок.
Если эта информация подтвердится, мир окажется на пороге самого опасного кризиса со времен Карибского. Тогда речь шла о размещении советских ракет на Кубе, сейчас — о передаче ядерного чемоданчика стране, находящейся в состоянии острого вооруженного конфликта.
Технические детали апокалипсиса.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru детально описал, что именно предлагает Париж. Речь идет о боевых блоках от баллистической ракеты подводных лодок М51.1, дальность полета которой составляет почти 9 тысяч километров.
«Ядерная боевая часть устанавливается на французские баллистические ракеты M51.1… Может использоваться от 6 до 10 боевых блоков, так как головная боевая часть разделяющаяся, каждый блок имеет мощность примерно 100−150 килотонн, это порядка семи-восьми Хиросим», — пояснил специалист.
Эксперт подчеркивает, что удар таким боеприпасом не просто разрушит здания. Световое излучение, электромагнитный импульс и проникающая радиация сделают местность абсолютно непригодной для жизни. Ликвидация последствий такого удара займет не годы, а десятки лет.
Москва включает «красную линию»: что такое «казус белли».
В дипломатической практике есть термины, которые звучат как приговор. Один из них — «казус белли». Это событие, которое одна из стран считает достаточным основанием для объявления войны. И этот термин теперь официально звучит из уст российских экспертов применительно к планам Лондона и Киева.
Юрий Кнутов в интервью aif.ru был предельно откровенен: передача ядерных боеголовок Украине автоматически меняет правовую и военную природу конфликта. До сих пор, по его словам, Россия не применяла весь спектр разрушительного оружия, поскольку операция носила ограниченный характер. Но появление у противника атомной бомбы переводит ситуацию в разряд тотальной войны.
«Передача ядерного оружия Украине — это казус белли, то есть, это основание для применения нами тактического ядерного оружия. Мы до сих пор не применяли разрушительное оружие по той причине, что идет СВО, а не тотальная война», — заявил Кнутов.
Удар возмездия: цели определены.
Если Запад рассчитывает, что конфликт удастся локализовать в пределах украинских полей и лесов, то в Кремле мыслят иначе.
«Это казус белли не только для ударов по территории Украины, но и по тем странам, по тем центрам принятия решений, которые передали это оружие. Это могут быть французские или британские ядерные базы», — добавил Кнутов.
Таким образом, в случае реализации сценария с передачей боеголовок, под удар могут попасть непосредственно военные объекты стран НАТО, что неминуемо приведет к прямому столкновению ядерных держав.
Реакция властей РФ.
В то время как эксперты обсуждают мощность боеголовок, дипломаты работают на опережение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее актом беспрецедентного безрассудства.
«Для всех причастных к подобным безрассудным действиям и мирового сообщества в целом должно быть очевидно, что сама по себе постановка вопроса в подобной плоскости является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом», — подчеркнула дипломат.
По её мнению, подобные действия Британии и Франции подрывают фундаментальные основы режима нераспространения ядерного оружия, который десятилетиями сдерживал мир от глобальной катастрофы.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва намерена действовать не только через публичные заявления, но и по закрытым дипломатическим каналам. Кремль официально проинформирует Вашингтон о последствиях ядерного сценария.
«До американцев будет доведено, конечно, это все. Но они уже знают, сейчас идут комментарии по всем каналам. Мы специально об этом будем разговаривать с американцами», — пояснил представитель Кремля.
Такой подход сигнализирует: Россия рассматривает США как главного бенефициара и одновременно контролера действий своих младших партнеров по НАТО. Если Лондон и Париж не одумаются, Вашингтону придется выбирать между поддержкой союзников и собственной безопасностью, которая в случае ядерного обмена окажется под большим вопросом. Мир замер в ожидании, надеясь, что благоразумие возобладает над политическими амбициями.