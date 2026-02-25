«Семь Хиросим»: почему передача ядерного оружия Киеву станет концом Европы

Ситуация вокруг возможного появления ядерного оружия на территории Украины перешла из разряда конспирологических теорий в плоскость реальной военной угрозы. На Западе всё чаще звучат сценарии, при которых Киев может получить от Лондона и Парижа не просто дальнобойные ракеты, а боеголовки, способные стереть с лица земли целые города. Эксперты такую перспективу назвали «казус белли» — официальным поводом для начала полномасштабных военных действий с применением всего арсенала средств поражения. Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями дипломатов и военных экспертов и чем ответит Россия.