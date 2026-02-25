Байкал вошел в топ-15 направлений для отдыха на 8 Марта

На главный весенний праздник россияне бронируют туры по стране активнее, чем в прошлом 2025 году — спрос вырос на 26%. Этому помогли трехдневные выходные — с 7 по 9 марта. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ассоциации туроператоров России.
— Байкал оказался в числе 15 самых популярных направлений. Путешественники выбирают его как со стороны Иркутска, так и со стороны Улан-Удэ. Специалисты отмечают, что февраль и март — пик прозрачного голубого льда на озере, время солнечных дней и идеальный сезон для фотосессий и ярких впечатлений, — говорится в сообщении Ассоциации.
Лидерами рейтинга по традиции стали Сочи, Анапа, Геленджик, Москва и Подмосковье, Петербург, Крым. Также в списке — Казань, Калининград, Астрахань, Кавминводы, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карелия, Шерегеш и Алтай.
Стоимость отдыха зависит от направления и расстояния. Например, тур на Байкал с перелетом на шесть ночей обойдется в сумму около 200 тысяч на двоих. Более бюджетные варианты — Сочи с полным пансионом от 12 тысяч на двоих или база отдыха в Адыгее от 8,4 тысячи.
Обратите внимание! Лед на Байкале до сих пор непрочный, переправа на Ольхон закрыта. Власти просят быть аккуратнее и не выезжать вне разрешенных мест. Так 20 февраля на дно озера ушла машина с китайскими туристами. Из девяти человек выжил лишь один.