В Приморье утверждены сроки начала пожароопасного сезона

Правительство Приморского края утвердило график введения пожароопасного сезона в 2026 году. С 1 марта под особый контроль попадают шесть южных территорий, включая Уссурийский, Хасанский и Ханкайский округа. С 10 марта ограничения введут во Владивостоке, Находке и Артёме, а с 20-х чисел — на остальной территории региона.
Первыми в зоне риска окажутся Уссурийский городской округ, а также Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хасанский и Хорольский муниципальные округа — здесь сезон начинается с 1 марта. С 10 марта ограничения охватят крупнейшие города и прибрежные районы: Владивосток, Находку, Артём, Большой Камень и другие. После 20 марта сезон официально откроется в Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Партизанске и на остальной территории края.
Власти предупреждают о жёстких санкциях за нарушения правил пожарной безопасности. Для граждан штрафы могут достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических — до двух миллионов рублей. В случае введения особого противопожарного режима эти суммы значительно возрастают.
Особую ответственность несут те, чьи действия привели к лесному пожару. За уничтожение или повреждение зелёных насаждений предусмотрена уголовная ответственность: штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Ущерб в 10 тысяч рублей считается значительным, а в 50 тысяч — крупным.