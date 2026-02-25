Убойный ответ за Севастополь: эксперт указал места пуска «невидимок» ВСУ

«Европа не может обеспечивать Киев классическими системами вооружения. У них нет мощностей нужных, а арсеналы все уже исчерпаны. При этом у Запада есть возможность помогать в производстве БПЛА. Многие заводы по производству беспилотников перенесли из Украины в страны НАТО, в том числе и в страны Прибалтики. Причина переноса: на территории Украины эти заводы очень эффективно уничтожаются вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Кондратьев.