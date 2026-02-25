Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 24 февраля отразили очередную комбинированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о семи сбитых воздушных целях в районе Северной стороны. Однако главные вопросы у жителей и читателей возникают после того, как стихают взрывы: откуда прилетело и каким оружием пользовался враг? Ответы на эти вопросы эксклюзивно для СМИ дал авторитетный специалист — основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Гибридный характер»: Одесский след в небе над Крымом.
Анализируя ночные атаки ВСУ, эксперт однозначно указал на географию запуска БПЛА. Несмотря на попытки противника запутать системы слежения, направление удара просчитывается достаточно четко.
«Все атаки на Крым носят гибридный характер. Это означает, что одновременно враг применяет и летающие беспилотники, и безэкипажные катера», — отметил Кондратьев, подчеркивая сложность отражения подобных угроз.
Главный вывод, который сделал специалист, касается логистики ВСУ: «Однозначно все беспилотники при атаках крымского полуострова запускаются из района Одесской области — и летающие, и плавающие».
Реактивная угроза: Почему ПВО работает на пределе.
Расстояние от Одессы до Крымского полуострова, по словам специалиста, является критическим фактором, позволяющим противнику использовать практически весь арсенал имеющихся дронов. Речь идет не только о медленных «мопедах», но и о более серьезных машинах.
«Беспилотники на Севастополь запускались из Одесской области. Расстояние от Одессы до Крыма совершенно маленькое. Поэтому противник для атак мог использовать БПЛА любой формации, не только тяжелые, и, самое главное, зачастую реактивные, скорость которых уже достигает 500 км в час. Почему реактивные? Потому что пока у этих беспилотников небольшая дальность полета, но до Крыма, Ростовской области и Краснодарского края они замечательно долетают», — сказал Кондратьев.
Высокая скорость таких аппаратов создает серьезную нагрузку на систему обороны. Эксперт пояснил механизм вражеских атак: «То есть, если одновременно летит их большое количество, то это перегружает расчеты ПВО, и какие-то отдельные беспилотники могут прорываться».
Стратегия выживания: Киев прячет производства в НАТО.
В ответ на эффективную работу российской армии по тыловым объектам противника, киевский режим вынужден менять логистику не только поставок, но и производства вооружений. Как выяснилось, враг пытается спасти свои сборочные мощности от высокоточных ударов.
Кондратьев сообщил aif.ru о тревожной тенденции, которая объясняет, почему атаки на наши регионы могут участиться в ближайшее время.
«Европа не может обеспечивать Киев классическими системами вооружения. У них нет мощностей нужных, а арсеналы все уже исчерпаны. При этом у Запада есть возможность помогать в производстве БПЛА. Многие заводы по производству беспилотников перенесли из Украины в страны НАТО, в том числе и в страны Прибалтики. Причина переноса: на территории Украины эти заводы очень эффективно уничтожаются вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Кондратьев.
В связи с этим эксперт предостерег от недооценки угрозы. Перенос производств за границу не означает прекращение огня. Наоборот, западная инфраструктура позволяет наращивать объемы выпуска дронов без риска попадания под удар. Поставки БПЛА на Украину будут увеличиваться, а значит, и атаки на города России не прекратятся, их будет становиться больше.
В текущей геополитической реальности эффективность противовоздушной обороны против новых, более быстрых и многочисленных угроз становится ключевым фактором безопасности мирных городов, таких как Севастополь.