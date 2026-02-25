Ричмонд
В Новосибирской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре напоминают о мерах профилактики и советуют при первых симптомах обращаться к врачам.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями продолжает снижаться. По данным на восьмую неделю 2025 года, количество случаев гриппа уменьшилось почти на треть — на 29,3%, а ОРВИ — на 6,1%.

Среди вирусов, циркулирующих в регионе, преобладают инфекции негриппозной природы. В Роспотребнадзоре напоминают жителям о важности профилактики: регулярно мыть руки, дезинфицировать телефоны и гаджеты, проветривать помещения, соблюдать респираторную гигиену в местах скопления людей и по возможности избегать контактов с заболевшими.

«В случае появления признаков заболевания у вас или членов вашей семьи не занимайтесь самолечением, обратитесь в медицинское учреждение по месту жительства», — сообщают в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Эпидемиологическая ситуация остаётся под контролем регионального управления Роспотребнадзора.