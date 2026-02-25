Sun: экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом из-за «негативного имиджа»

Бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили верховую езду, которая была одним из тех хобби, остававшихся доступными ему в последнее время, сообщил таблоид The Sun со ссылкой на свой источник.
По информации журналистов, такая «настоятельная рекомендация» исходила от советников королевской семьи. Предположительно, запрет связан с желанием избежать «негативного имиджа», связанного с Эндрю, который стал фигурантом расследования и после задержания был отпущен.
В публикации отмечается, что поместье Сандрингем на востоке Англии, где поселился 66-летний экс-принц, стало объектом пристального внимания со стороны фоторепортёров.
«С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и весёлым верхом на лошади, как это было в Виндзоре», — пояснил собеседник газеты.
Авторы статьи отметили, что ранее Эндрю добровольно отказался от лицензии на оружие, лишившись возможности охотиться. Журналисты уточнили, что после переезда из резиденции Royal Lodge брат британского монарха практически не покидает коттедж Wood Farm в Сандрингеме.
В публикации также обращается внимание, что сейчас экс-принц окружил себя компанией питомцев. Речь идёт о двух корги, которые принадлежали его покойной матери, королеве Елизавете II, и пяти норфолк-терьерах.
Напомним, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля. После допроса его освободили. Газета The Wall Street Journal написала, что задержание экс-принца в большей степени может быть связано не с обвинениями в сексуальных домогательствах, а с раскрытием секретной правительственной информации в рамках контактов со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.