Мужчина в Сенегале отрезал голову пятилетней девочке из-за ее имени

Мужчину из Сенегала задержала полиция за два жестоких нападения. Об этом сообщило издание Sene Web.
В день инцидента он пробрался в дом, где пятилетняя девочка спала вместе с сестрами. Он обезглавил ребенка и пытался разрезать грудную клетку, чтобы достать из нее сердце.
Изначально, так как нападения мужчина совершил в разных регионах, правоохранители не знали о первом преступлении. Но вскоре его задержали, тогда выяснилось, что это не первый акт агрессии.
За некоторое время до инцидента с девочкой с ним рассталась женщина, этот разрыв он не принял. Однажды он пришел к ней домой, требуя секса, но тогда его прогнали соседи. Позже мужчина вернулся и ранил ножом бывшую возлюбленную, после чего скрылся.
Задержанный рассказал, что причиной его агрессии по отношению к девочке стало то, что ее звали также, как и его бывшую избранницу, сказано в статье.
Многодетную мать во Франции заподозрили в убийстве двух младенцев. Об этом 12 февраля сообщило издание Le Figaro. 50-леняя женщина, которая является матерью девяти детей, вероятно, причастна к гибели двух новорожденных. Их тела обнаружили в морозильной камере в ее доме.