Минздрав планирует изменить порядок оказания медпомощи детям

При угрожающих жизни состояниях, при тяжести состояния, когда в больницу второй или третьей группы невозможна, ребенок эвакуируется в ближайшую медорганизацию, оказывающую экстренную помощь детям. В структуре должны быть отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение и клинико-диагностическая лаборатория.