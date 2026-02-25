Ричмонд
ГАИ предупредила новосибирцев об опасности на дорогах из-за морозов

Морозы могут привести к проблемам с автомобилями.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ призвала новосибирских водителей к осторожности из-за экстремально низких температур, которые ожидаются в регионе. Морозы могут привести к проблемам с автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

В частности, снижается емкость аккумулятора, что грозит невозможностью запуска двигателя. Дизельное топливо может загустеть или замерзнуть, а антифриз потерять свойства. Даже небольшой снег при такой погоде превращается в гололед.

Водителям рекомендуют оценить необходимость поездки и убедиться в исправности аккумулятора. Автомобилистам с дизельными двигателями советуют использовать зимнее топливо. На дорогах нужно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Если машина сломалась в пути, в ГАИ советуют оставаться в салоне, включить аварийную сигнализацию и вызвать помощь.