В Октябрьском округе Омска ожидается массовое отключение холодной воды

Омичи из Октябрьского округа останутся без холодной воды практически на весь день. Во вторник, 3 марта, сотрудники городского водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе по улице 20-я Линия. Они будут длиться с 10:00 до 23:00.
Под отключение попадают пять административных зданий, 10 многоквартирных домов и один социальный объект по адресам:
ул. 20 лет РККА, 65, 202а, 206, 206а, 208, 210, 218 и 222; ул. Масленникова, 142/1, 144к1, 179, 181, 183, 185, 185/1 и 191.
Машина с питьевой водой будет установлена на улице 20 лет РККА, 206 с 10:00 до окончания работ.