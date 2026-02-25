Последний писк: сумку в виде секс-игрушки выпустил европейский бренд

В мире моды очередной громкий релиз: популярный немецкий бренд представил на своем сайте сумку, которая полностью повторяет форму анальной пробки и дополнена пушистым хвостом из искусственного меха.
Новинка появилась в продаже 25 февраля 2026 года и мгновенно стала темой обсуждений в соцсетях и СМИ. Изделие выполнено из полиуретана, предлагается в двух вариантах цвета — черном и серебристом — и продается по цене 129 евро, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 11,6 тысячи рублей.
Производитель не скрывает сути товара и в описании прямо указывает: речь идет именно о том, о чем думают покупатели. Этот релиз укладывается в растущий тренд на откровенные и шокирующие элементы в одежде и аксессуарах.
Ранее, в октябре 2025 года, один российский бренд выпустил женские сапоги из кожи черного цвета с каблуком в форме мужских гениталий. Модели стоили от 15 до 18 тысяч рублей и тоже быстро разошлись среди тех, кто ищет необычные вещи. Оба случая показывают, как дизайнеры все чаще переходят границы привычного, превращая интимные предметы в предметы моды и вызывая при этом волну обсуждений — от восторга до резкой критики.
Пока официальных комментариев от бренда о причинах такого дизайна не поступало, но эксперты модной индустрии отмечают: подобные вещи хорошо работают на вирусность в интернете и привлекают молодую аудиторию.
