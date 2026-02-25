Последний писк: сумку в виде секс-игрушки выпустил европейский бренд

Ранее, в октябре 2025 года, один российский бренд выпустил женские сапоги из кожи черного цвета с каблуком в форме мужских гениталий. Модели стоили от 15 до 18 тысяч рублей и тоже быстро разошлись среди тех, кто ищет необычные вещи. Оба случая показывают, как дизайнеры все чаще переходят границы привычного, превращая интимные предметы в предметы моды и вызывая при этом волну обсуждений — от восторга до резкой критики.