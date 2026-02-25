Осенью омичи смогут установить самозапрет на азартные игры

Чтобы активировать запрет, омичам достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Данные внесут в специальный реестр компании «Единый регулятор азартных игр», после чего организаторы не смогут принимать ставки или направлять рекламу.