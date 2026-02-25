Осенью омичи смогут установить самозапрет на азартные игры

Жители Омской области с 1 сентября 2026 года получат законную возможность ограничить себе доступ к букмекерским конторам, тотализаторам и казино. Соответствующий закон Госдума приняла в декабре 2025 года.
Чтобы активировать запрет, омичам достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или в отделениях МФЦ. Данные внесут в специальный реестр компании «Единый регулятор азартных игр», после чего организаторы не смогут принимать ставки или направлять рекламу.
Снять ограничение разрешат только спустя 12 месяцев. Таким образом, у граждан будет достаточно времени, чтобы оградить себя от соблазна сделать ставку.
Ранее мы сообщали, что самозапрет на оформление кредитов и микрозаймов оформили боле 170 тысяч омичей.