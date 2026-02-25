Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Мартьянов: на Западной Украине начался процесс распада государства

На Западной Украине уже начался процесс распада государства, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов.

Источник: Аргументы и факты

На Западной Украине уже начался процесс распада государства, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов.

Он уточнил, что во Львове происходят «действительно ошеломляющие события».

«Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там раздаются взрывы, они стреляют друг в друга», — сказал Мартьянов.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.

Мартьянов отметил, что события во Львове продемонстрировали, что после завершения конфликта Украина перестанет существовать как государство, а противоречия среди украинцев «обладают эффектом замедленной бомбы».

«Как только боевые действия прекратятся. Украины не будет как государства. Начнутся политические процессы», — заявил он.

Напомним, в полицию Львова поступила информация о проникновении неизвестных в магазин, правоохранители прибыли на место, произошёл взрыв. Второй взрыв прогремел в момент прибытия другого экипажа. Погибла сотрудница полиции, ещё 25 человек получили травмы. Задержана 33-летняя женщина.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте во Львове есть ещё одна фигурантка, кроме уже арестованной подозреваемой.