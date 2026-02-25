Омская гимнастка завоевала бронзовую медаль на международном турнире в Венгрии

Завершенный международный турнир по художественной гимнастике «Grasia Fair Cup», проходивший в столице Венгрии, стал триумфом российской гимнастической школы. Несмотря на то, что россиянки выступали на турнире в нейтральном статусе, они показали отличные результаты: по итогам личного многоборья среди сениорок весь пьедестал остался за россиянками. «Золото» взяла Владислава Шаронова, «серебро» у Милены Щенятской, обладателем бронзовой медали стала омичка Ульяна Янус. В минспорте Омской области отметили, что что Ульяна по итогам многоборья набрала 109,350 баллов.