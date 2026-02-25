Главарю Лобненского ОПС вменяют 17 эпизодов хищений у бойцов СВО в Шереметьеве

Главарь организованного преступного сообщества из Лобни Владимир Бардин обвиняется в 17 кражах у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
«4 декабря 2025 года Бардину В. И. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (17 преступлений) УК РФ», — говорится в сообщении.
Владимир Бардин находится в СИЗО и, по данным ТАСС из правоохранительных органов, не признает свою вину. Он был арестован Басманным судом Москвы 24 октября.
Как ранее писал KP.RU, предполагаемый лидер ОПГ Алексей Кабочкин не был причастен к хищениям у бойцов спецоперации. Более того, когда ему становилось известно о таких случаях, он наказывал таксистов и требовал возместить ущерб.
Кроме этого, главная военная прокуратура признала бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова организатором и лидером ОПГ, похищавшей средства при возведении парка «Патриот».