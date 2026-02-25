Россиян предупреждают о новой схеме с фальшивыми долгами ГАИ

Аферисты начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками службы судебных приставов и сообщая россиянам о якобы неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения. Об этом 25 февраля передает РИА Новости.
По данным агентства, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и утверждают, что за ними числится задолженность. В разговоре они также упоминают о якобы начисленной пене и возможном увеличении суммы долга.
После этого собеседнику предлагают срочно оплатить «штраф», чтобы избежать дополнительных санкций. Вслед за звонком человеку направляют ссылку для перевода средств.
Как отмечается, ссылка ведет на поддельный сайт. В случае перехода и ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к средствам потерпевшего.
