Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орнитолог заявила о проблеме ожирения среди воробьев в России

Воробьи в российских городах страдают от ожирения из-за того, что питаются рядом с точками общепита.

Источник: ЕАН

Об этом сообщила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть.

Наталья Феоктистова
ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук

Феоктистова добавила, что неправильное питание и ожирение сказывается на здоровье пернатых. Биолог уточнила, что все проблемы, которые возникают у людей в городской среде, возникают там и у животных, так как основные пути метаболизма у них схожи, пишет «РИА Новости».

В России в середине февраля проводилась перепись воробьев. По мнению биологов, популяция этих птиц в мире, в том числе и в РФ, сокращается.