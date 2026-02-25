Орнитолог заявила о проблеме ожирения среди воробьев в России

Об этом сообщила ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
Воробьи теперь могут переваривать быстрые углеводы, и, видимо, многие другие виды тоже могут. В результате они начинают в городе толстеть.
Феоктистова добавила, что неправильное питание и ожирение сказывается на здоровье пернатых. Биолог уточнила, что все проблемы, которые возникают у людей в городской среде, возникают там и у животных, так как основные пути метаболизма у них схожи, пишет «РИА Новости».
В России в середине февраля проводилась перепись воробьев. По мнению биологов, популяция этих птиц в мире, в том числе и в РФ, сокращается.