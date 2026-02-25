Орнитолог заявила о проблеме ожирения среди воробьев в России

Феоктистова добавила, что неправильное питание и ожирение сказывается на здоровье пернатых. Биолог уточнила, что все проблемы, которые возникают у людей в городской среде, возникают там и у животных, так как основные пути метаболизма у них схожи, пишет «РИА Новости».