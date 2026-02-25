Температурные качели от −7 до +10, дожди, мокрый снег и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 февраля

Что касается погоды в Ростовской области 25 февраля, в целом по региону будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах сохранится гололедица. Местами осядет туман. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 26 февраля местами пройдет небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах появится гололедица. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.