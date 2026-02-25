Температурные качели от −7 до +10, дожди, мокрый снег и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 февраля

Согласно предварительным расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 февраля ожидается пасмурной, с временными дождями, но без резких перепадов температуры. Подробный прогноз на среду узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Синоптики составили прогноз для донской столицы на среду. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдут осадки в виде дождя. Ветер юго-восточный, его скорость составит 6 — 11 метров в секунду. В ночь на четверг сохранится облачность с прояснениями, ночью осадки будут в виде мокрого снега и дождя. Ветер восточной четверти усилится до 7 — 12 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области 25 февраля, в целом по региону будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По северу возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах сохранится гололедица. Местами осядет туман. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы усилятся до 14 метров в секунду. В ночь на 26 февраля местами пройдет небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. На дорогах появится гололедица. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя погоду в Ростове-на-Дону 25 февраля, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем составит +3 — +5 градусов. В ночь на 26 февраля столбики термометров опустятся до 0 — +2 градусов.
В Ростовской области днем в среду температура воздуха ожидается в пределах 0 — +5 градусов, по югу возможно потепление до +10 градусов. В ночь на четверг воздух прогреется в от −2 до +3 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −7 градусов.
Судя по прогнозу, атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы и составит около 760 миллиметров ртутного столба.
