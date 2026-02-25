На Ольхоне создали запас продуктов и лекарств

На острове Ольхон, где до сих пор не открыли ледовую переправу, сформировали необходимый запас товаров и медикаментов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, продуктов и лекарств достаточно, вопросы с торговыми точками и аптекой отработали.
Сейчас доставку людей с острова и на остров обеспечивают шесть судов на воздушной подушке. Очередей на них нет. Всего на Ольхоне находятся больше трех тысяч туристов, из них 258 иностранцев. Пока переправу не откроют, товары первой необходимости тоже будут возить хивусы.
Параллельно власти готовят законопроект о штрафах за выезд на лед вне официальных переправ. А специалисты тем временем нашли альтернативный маршрут для зимника. Новую дорогу протяженностью 10,6 километра проложат от местности Халы до залива Иркутская Губа за три дня. Грузоподъемность — до десяти тонн, движение будет только в светлое время суток. После прокладки комиссия проверит безопасность трассы и решит, можно ли ее открыть.
Напомним, восемь человек погибли на Байкале после провала «буханки» под лед.