На Ольхоне создали запас продуктов и лекарств

Параллельно власти готовят законопроект о штрафах за выезд на лед вне официальных переправ. А специалисты тем временем нашли альтернативный маршрут для зимника. Новую дорогу протяженностью 10,6 километра проложат от местности Халы до залива Иркутская Губа за три дня. Грузоподъемность — до десяти тонн, движение будет только в светлое время суток. После прокладки комиссия проверит безопасность трассы и решит, можно ли ее открыть.