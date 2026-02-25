Врачи Приангарья развенчали мифы об иммунитете — названы главные «убийцы» здоровья

«Иммунитет — это целая система органов и тканей организма человека. Он может быть врожденным, а может вызываться искусственно, путем введения вакцин. Если мы говорим о сезонности, то подъем острых респираторных и кишечных инфекций в конце зимы и весной не случаен. Это связано с ухудшением качества питания, когда мы получаем меньше витаминов. Даже несмотря на то, что фрукты и овощи доступны круглый год, в самих продуктах полезных микроэлементов становится меньше. Влияет и окружающая среда, и экология», — рассказал Юрий Лысанов.