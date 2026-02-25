Врачи Приангарья развенчали мифы об иммунитете — названы главные «убийцы» здоровья

IrkutskMedia, 25 февраля. Неделя поддержания и укрепления иммунитета проходит в Иркутской области с 23 февраля по 1 марта и приурочена ко Всемирному дню иммунитета. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Иркутской области, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов рассказал о причинах роста острых респираторных и кишечных инфекций зимой, профилактике заболеваний и поддержании здорового образа жизни.
«Иммунитет — это целая система органов и тканей организма человека. Он может быть врожденным, а может вызываться искусственно, путем введения вакцин. Если мы говорим о сезонности, то подъем острых респираторных и кишечных инфекций в конце зимы и весной не случаен. Это связано с ухудшением качества питания, когда мы получаем меньше витаминов. Даже несмотря на то, что фрукты и овощи доступны круглый год, в самих продуктах полезных микроэлементов становится меньше. Влияет и окружающая среда, и экология», — рассказал Юрий Лысанов.
По его словам, «золотым стандартом» для тренировки иммунитета является вакцинопрофилактика, однако на сегодняшний день не для всех вирусных заболеваний предусмотрена вакцина. Инфекции, представляющие наибольшую опасность для человека, внесены в Национальный календарь профилактических прививок. Такая практика применяется почти во всех государствах, в том числе в России.
«Технологии производства вакцин постоянно развиваются. Вспомните недавнюю вакцинацию против COVID-19 — российский “Спутник” и другие. Или лихорадку Эбола, которая еще несколько лет назад уносила тысячи жизней в Африке и Южной Америке — наука не стоит на месте», — отметил Юрий Лысанов.
Он также рассказал о прямой связи между хроническим стрессом и способностью организма противодействовать вирусам. Особое внимание, по мнению эксперта, заслуживает питание.
«В нашем традиционном рационе есть все необходимое: белки (мясо, рыба), растительная пища (овощи и фрукты — природные кладези витаминов), молочные продукты. Это естественная поддержка иммунитета. Я не против диет, но некоторые из них могут навредить. Например, безуглеводные или строгие белковые диеты нарушают обмен веществ, без углеводов не вырабатывается нужная энергия для клеток», — подчеркнул специалист.
Юрий Лысанов подчеркнул пользу витамина С, который является мощным антиоксидантом. Несмотря на то, что витамин не воздействует непосредственно на самого возбудителя болезни, он влияет на способность организма перерабатывать эти микроорганизмы.
«То, что по-настоящему убивает наш иммунитет — фастфуд, алкоголь, избыток сахара, малоподвижный образ жизни. Между тем, важна умеренность и в спорте. Перетренированность, истощение организма — это стресс, который ослабляет защитные силы. Для поддержания тонуса достаточно регулярных, но не изнуряющих нагрузок», — добавил эксперт.
Также он назвал спорным утверждение о необходимости потреблять не менее 2 литров воды в день для поддержания иммунитета. По мнению Юрия Лысанова, вода важна для организма, но пить следует столько, сколько хочется. Кроме того, сон должен быть полноценным — от 6 до 8 часов.
«Существует несколько мифов об иммунитете. Например, закаливание тренирует сосуды и нервную систему, но встречу с инфекцией оно не отменяет. Если сильный вирус попадет в организм, иммунитет все равно начнет вырабатывать антитела. Еще один важный момент — это снижение количества визитов в места скопления людей в период эпидемий. Снижение числа контактов в такой ситуации — это разумная мера, плюс, конечно, выработка иммунитета через вакцинацию», — рассказал Юрий Лысанов.
По его словам, для защиты популяции коллективный иммунитет среди взрослых должен быть не менее 75% (против дифтерии или гриппа, например), а среди детского населения — не менее 95%. Надежную защиту обеспечивает более высокий уровень коллективного иммунитета, поскольку не дает инфекции шанса на распространение.