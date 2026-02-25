Омич украл телефон у попутчика в поезде, который следовал из Тюмени в Новосибирск

Пятидесятилетний житель Алтайского края не нашел своего сотового телефона после пробуждения в купе поезда с сообщением Тюмень — Новосибирск. Оказалось, что телефон украл 21-летний омич, который ехал в одном купе с пострадавшим.
Сотрудники транспортной полиции раскрыли вагонную кражу, которую совершил житель Омской области. С проблемой к правоохранителям обратился 50-летний пассажир поезда с сообщением Тюмень — Новосибирск. Мужчина рассказал следователям от том, что проснувшись утром, он не обнаружил в купе своего молодого соседа. Но главное, что вместе с соседом исчез его мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что соседом пострадавшего был 21-летний омич, который сошел с поезда в городе Калачинск. Там воришку и задержали — он еще не успел сбыть дорогой гаджет. Теперь омича ожидает суд — на него заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
