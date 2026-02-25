Омич украл телефон у попутчика в поезде, который следовал из Тюмени в Новосибирск

Правоохранители выяснили, что соседом пострадавшего был 21-летний омич, который сошел с поезда в городе Калачинск. Там воришку и задержали — он еще не успел сбыть дорогой гаджет. Теперь омича ожидает суд — на него заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.