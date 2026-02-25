Ричмонд
«Коалиция желающих» готова отправить войска на Украину

Страны «коалиции желающих» готовы поддержать Украину отправкой войск в страну. Об этом в среду, 25 февраля, заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

Страны «коалиции желающих» готовы поддержать Украину отправкой войск в страну. Об этом в среду, 25 февраля, заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

— Они подтвердили роль, которую «коалиция желающих» сыграет в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности — как было согласовано на их встрече в Париже в январе 2026 года — в том числе посредством Многонациональных сил для Украины при поддержке США, — уточнили в пресс-службе.

В тексте также отмечается, что «коалиция желающих» оценила усилия, которые прилагает Вашингтон для урегулирования военного конфликта. Однако переговоры должны включать все заинтересованные стороны, так как на карту поставлены их интересы.

Страны Европейского союза, а также Украина и США разработали многоуровневый план, в рамках которого планируется поддерживать Киев в период перемирия с Москвой. Государства согласовали механизм «скоординированного военного реагирования».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в свою очередь, заявил, что так называемая коалиция желающих пытается сорвать мирный процесс по Украине. Он отметил, что страны Европы стремятся заложить в мирные договоренности неприемлемые для России условия.

