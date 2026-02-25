Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался отсутствием водоснабжения в селе Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в причинах отсутствия качественного водоснабжения в Мишкинском сельском поселении Ростовской области. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК РФ.

Источник: Коммерсантъ

Ранее жители населенного пункта пожаловались на отсутствие централизованной подачи воды. Им приходится использовать техническую воду с примесями, которая поступает из скважин и водонапорных башен. При этом местные жители оплачивают услугу по завышенным тарифам.

Сети не обслуживались несколько лет, из-за чего трубопровод пришел в негодность. Неоднократные обращения в компетентные органы никого результата не дали.

Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле.