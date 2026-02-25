Бастрыкин заинтересовался отсутствием водоснабжения в селе Ростовской области

Ранее жители населенного пункта пожаловались на отсутствие централизованной подачи воды. Им приходится использовать техническую воду с примесями, которая поступает из скважин и водонапорных башен. При этом местные жители оплачивают услугу по завышенным тарифам.
Сети не обслуживались несколько лет, из-за чего трубопровод пришел в негодность. Неоднократные обращения в компетентные органы никого результата не дали.
Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле.