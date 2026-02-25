Ричмонд
Новый порядок назначения БАДов начнет действовать в России с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый порядок назначения биологически активных добавок при оказании медицинской помощи. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ.

В документе указано, что БАДы можно назначать только при наличии государственной регистрации, включения в специальный перечень и показаний к применению.

Медработник обязан фиксировать в медицинской документации название добавки, схему и длительность приема, способ применения и обоснование назначения. Эти данные должны вноситься в карту пациента наравне с лекарственными препаратами.

Также подчеркивается, что выписывать БАДы вправе только специалисты, чьи полномочия закреплены в должностных инструкциях и соответствуют их профессиональной деятельности, передает РИА Новости.

Минздрав также определит порядок применения врачами клинических рекомендаций для лечения различных заболеваний, травм и состояний, которые угрожают жизни и здоровью. Как теперь будут работать с клиническими рекомендациями и что изменится в лечении россиян — в материале «Вечерней Москвы».