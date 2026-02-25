Крупнейшие водохранилища в СКО готовы к паводку

В Северо-Казахстанской области завершена подготовка крупнейших водохранилищ к паводку, передает BAQ.KZ.
В Минводы и ирригации Казахстана сообщили, что Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил все запланированные работы по текущему ремонту на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах. На обоих объектах проведены берегоукрепительные работы. Оба объекта оборудованы локальными системами оповещения, интегрированными с системой оповещения ДЧС Северо-Казахстанской области.
Сергеевский гидроузел является основным регулятором стока реки Есиль и работает в каскаде с Петропавловским гидроузлом. Оба объекта образуют единый водохозяйственный комплекс для водоснабжения Северо-Казахстанской и частично Костанайской и Акмолинской областей.
— Сформированы дежурные аварийные бригады, специалисты обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. С работниками на участках проведены инструктажи по технике безопасности. Организована работа оперативного штаба для ведения круглосуточного мониторинга за наполнением водохранилищ и передачи информации о паводковой обстановке в заинтересованные государственные органы и коллегам из РФ, — сообщил директор Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Ержан Кусумбаев.