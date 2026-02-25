Крупнейшие водохранилища в СКО готовы к паводку

— Сформированы дежурные аварийные бригады, специалисты обеспечены необходимым оборудованием и инвентарем. С работниками на участках проведены инструктажи по технике безопасности. Организована работа оперативного штаба для ведения круглосуточного мониторинга за наполнением водохранилищ и передачи информации о паводковой обстановке в заинтересованные государственные органы и коллегам из РФ, — сообщил директор Северо-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Ержан Кусумбаев.