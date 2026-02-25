«Мы не услышали заветных слов»: Трамп рассказал о сложностях в переговорах с Ираном

«Мы ведем переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов: У нас никогда не будет ядерного оружия»", — заявил президент США.
При этом Трамп заверил собравшихся в том, что он лично предпочел бы решить эту проблему дипломатическим путем. Однако в любом случае не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона.
В этих условиях американский журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку», чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Тегераном.