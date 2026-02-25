«Мы не услышали заветных слов»: Трамп рассказал о сложностях в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дает Вашингтону обещания не создавать ядерное оружие. Также глава Белого дома предупредил, что не даст Тегерану получить его. Об этом он заявил, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».