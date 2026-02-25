Ричмонд
«Мы не услышали заветных слов»: Трамп рассказал о сложностях в переговорах с Ираном

Трамп: США не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не дает Вашингтону обещания не создавать ядерное оружие. Также глава Белого дома предупредил, что не даст Тегерану получить его. Об этом он заявил, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны».

«Мы ведем переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов: У нас никогда не будет ядерного оружия»", — заявил президент США.

При этом Трамп заверил собравшихся в том, что он лично предпочел бы решить эту проблему дипломатическим путем. Однако в любом случае не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа все больше разочаровывают собственные военные советники. Они утверждают, что лишь одного сокрушительного удара по Ирану не хватит, чтобы принудить Тегеран к переговорам на условиях Вашингтона.

В этих условиях американский журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку», чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Тегераном.

