Казань намерена использовать искусственный интеллект в работе городского метро

В штате МУП «Метроэлектротранса» трудятся 1,8 тысячи человек, включая 62 машиниста электропоездов, 183 водителя трамвая и 274 водителя троллейбуса. Как подчеркнул руководитель предприятия Айдар Абдулхаков, метрополитен — это «большой компьютер», который требует постоянного обновления программной базы и электронных компонентов. За 20 лет эксплуатации некоторое оборудование подошло к этапу модернизации и внедрение интеллектуальных решений стало приоритетом.