Казань намерена использовать искусственный интеллект в работе городского метро

Об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Источник: Комсомольская правда

«Мы нацелены не только на обновление подвижного состава, но и на новые технологические решения, включая использование искусственного интеллекта. Все это должно служить качеству обслуживания жителей и гостей столицы», — заявил глава города.

В штате МУП «Метроэлектротранса» трудятся 1,8 тысячи человек, включая 62 машиниста электропоездов, 183 водителя трамвая и 274 водителя троллейбуса. Как подчеркнул руководитель предприятия Айдар Абдулхаков, метрополитен — это «большой компьютер», который требует постоянного обновления программной базы и электронных компонентов. За 20 лет эксплуатации некоторое оборудование подошло к этапу модернизации и внедрение интеллектуальных решений стало приоритетом.