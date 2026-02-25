Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из жизни Наталья Панчишина: она была организатором «Тотального диктанта»

В Уфе умерла организатор «Тотального диктанта» Наталья Панчишина.

Источник: Комсомольская правда

На 62-м году жизни скончалась известный общественный деятель Наталья Панчишина. О ее смерти сообщил депутат Государственного Собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров.

Он отметил, что знал Панчишину лично, особенно по акции «Тотальный диктант», которую она организовывала. Также Наталья Панчишина проводила мероприятия «Русский диктант», посвященные произведениям Михаила Чванова, Захара Прилепина, Александра Проханова и Михаила Шолохова, активно сотрудничала с домом-музеем Сергея Аксакова.

Прощание с Натальей Панчишиной состоится завтра, 26 февраля, в 12:30 в Уфа по адресу улица Цветочная, 2/4.

— Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память! — заявил Ахмадинуров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше