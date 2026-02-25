Ушла из жизни Наталья Панчишина: она была организатором «Тотального диктанта»

На 62-м году жизни скончалась известный общественный деятель Наталья Панчишина. О ее смерти сообщил депутат Государственного Собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров.
Он отметил, что знал Панчишину лично, особенно по акции «Тотальный диктант», которую она организовывала. Также Наталья Панчишина проводила мероприятия «Русский диктант», посвященные произведениям Михаила Чванова, Захара Прилепина, Александра Проханова и Михаила Шолохова, активно сотрудничала с домом-музеем Сергея Аксакова.
Прощание с Натальей Панчишиной состоится завтра, 26 февраля, в 12:30 в Уфа по адресу улица Цветочная, 2/4.
— Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память! — заявил Ахмадинуров.
