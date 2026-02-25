Ричмонд
В Омской области прокуратура заставила аграриев убрать забор у реки Оша

Жители села Ложниково снова могут свободно подходить к берегу благодаря вмешательству надзорного ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Жители села Ложниково Тарского района снова могут свободно подходить к берегу реки Оша благодаря вмешательству надзорного ведомства. Ранее доступ к воде был ограничен из-за незаконного ограждения, установленного сельскохозяйственным предприятием.

Тарская межрайонная прокуратура начала проверку после обращения местного жителя. Выяснилось, что местное ООО самовольно огородило участок береговой полосы для выпаса и водопоя крупного рогатого скота. Согласно водному законодательству, береговая полоса водных объектов общего пользования шириной 20 метров предназначена для свободного доступа граждан. Каждый имеет право пользоваться такими объектами для личных и бытовых нужд, если река превышает длину в 10 километров.

По факту нарушения межрайонный прокурор внес представление руководителю агрофирмы. В результате вмешательства надзорного ведомства незаконное ограждение было демонтировано. Сейчас свободный доступ местных жителей к реке Оша полностью восстановлен.

