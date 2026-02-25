В Омской области прокуратура заставила аграриев убрать забор у реки Оша

Тарская межрайонная прокуратура начала проверку после обращения местного жителя. Выяснилось, что местное ООО самовольно огородило участок береговой полосы для выпаса и водопоя крупного рогатого скота. Согласно водному законодательству, береговая полоса водных объектов общего пользования шириной 20 метров предназначена для свободного доступа граждан. Каждый имеет право пользоваться такими объектами для личных и бытовых нужд, если река превышает длину в 10 километров.