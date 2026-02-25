Стало известно, какой продукт лучше всего снижает плохой холестерин

Главным продуктом, который эффективнее всего снижает уровень плохого холестерина в крови, является растворимая клетчатка. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.
По ее словам, в кишечнике клетчатка образует гель, связывающий желчные кислоты. Для того, чтобы генерировать новые кислоты, печень вынуждена забирать холестерин из крови, тем самым снижая уровень ЛПНП.
К основным источникам клетчатки относятся овес и ячмень, бобовые, фрукты и ягоды, а также овощи.
— Также уровень ЛПНП снижает белок с доказанным гиполипидемическим эффектом — это соевый белок, — отметила эксперт в беседе с «Газета.Ru».
Как рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов, после приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса. По его словам, кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода.