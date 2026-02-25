Стало известно, какой продукт лучше всего снижает плохой холестерин

Как рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов, после приема пищи не стоит ложиться хотя бы полчаса. По его словам, кислота, которая выделяется в желудке, вместе с определенной частью пищи забрасывается из желудка обратно вверх, в пищевод, и тем самым вызывает повреждения пищевода.