Fox 4: Американку в четвертый раз по ошибке признали умершей

Управление социального обеспечения США в четвертый раз по ошибке признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом рассказали на местном телеканале Fox 4.
Сбой в системе произошел в декабре прошлого года. Из-за этого пенсионерка лишилась выплат и была вынуждена самостоятельно оплачивать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку.
Аналогичные ситуации случались с женщиной в 2017, 2020 годах и в апреле 2025 года. Тогда ошибку исправляли быстро, однако в этот раз процесс затянулся на несколько недель.
Дочь Цвик сопровождала мать в отделение социальной службы. Пенсионерка показала документы и подтвердила, что жива. Однако семью направили в центр обработки данных в Чикаго, который изначально внес женщину в список умерших.
В феврале 2024 года в Нижнем Новгороде местный житель по имени Андрей попытался купить жилье и устроиться на работу, но ему отказали, сославшись на то, что он якобы мертв. Позднее выяснилось, что в ноябре 2023 года в регионе нашли тело неизвестного мужчины, и один из прохожих узнал в нем Андрея.