Fox 4: Американку в четвертый раз по ошибке признали умершей

В феврале 2024 года в Нижнем Новгороде местный житель по имени Андрей попытался купить жилье и устроиться на работу, но ему отказали, сославшись на то, что он якобы мертв. Позднее выяснилось, что в ноябре 2023 года в регионе нашли тело неизвестного мужчины, и один из прохожих узнал в нем Андрея.