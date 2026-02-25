Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox 4: Американку в четвертый раз по ошибке признали умершей

Управление социального обеспечения США в четвертый раз по ошибке признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом рассказали на местном телеканале Fox 4.

Управление социального обеспечения США в четвертый раз по ошибке признало умершей 94-летнюю Хелен Цвик из Далласа. Об этом рассказали на местном телеканале Fox 4.

Сбой в системе произошел в декабре прошлого года. Из-за этого пенсионерка лишилась выплат и была вынуждена самостоятельно оплачивать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку.

Аналогичные ситуации случались с женщиной в 2017, 2020 годах и в апреле 2025 года. Тогда ошибку исправляли быстро, однако в этот раз процесс затянулся на несколько недель.

Дочь Цвик сопровождала мать в отделение социальной службы. Пенсионерка показала документы и подтвердила, что жива. Однако семью направили в центр обработки данных в Чикаго, который изначально внес женщину в список умерших.

В феврале 2024 года в Нижнем Новгороде местный житель по имени Андрей попытался купить жилье и устроиться на работу, но ему отказали, сославшись на то, что он якобы мертв. Позднее выяснилось, что в ноябре 2023 года в регионе нашли тело неизвестного мужчины, и один из прохожих узнал в нем Андрея.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше