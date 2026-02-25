Ричмонд
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибов

Волгоградским грибникам запретят выносить из леса редкие экземпляры, включенные в Красную книгу.

Источник: v102.ru

Сбор грибов, которые находятся под угрозой исчезновения, в ближайшее время разрешат только ученым.

— Любое изъятие редкого вида из природы станет исключительной мерой, — сообщают в Министерстве природы России. — Разрешение Росприроднадзор или региональные ведомства будут выдавать только ради спасения популяции для научных исследований или безопасности людей.

Новые требования для фанатов тихой охоты вступят в силу с 1 сентября.

Настоящей экзотикой в Волгоградской области считают степные сморчки, «космические» звездовики сводчатые, а также мухоморы Виттадини. Впрочем, из новой версии региональной Красной книги — ее обновление будет готово к 2027 году — некоторые виды грибов будут исключены.

— К включению в список предложены новые виды, такие как Флоккулярия желто-зелёная, Буглоссопорус дубовый и Трутовик корнелюбивый, — сообщали в областном комитете природных ресурсов.

Отмечается, что эти виды грибов попали в список исчезающих из-за распашки степей, степных пожаров, а также выпаса животных.