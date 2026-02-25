Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибов

Настоящей экзотикой в Волгоградской области считают степные сморчки, «космические» звездовики сводчатые, а также мухоморы Виттадини. Впрочем, из новой версии региональной Красной книги — ее обновление будет готово к 2027 году — некоторые виды грибов будут исключены.