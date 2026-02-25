Сотни людей останутся без электричества из-за плановых работ: Отключения света в Ростове на 25 февраля

В среду, 25 февраля, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света, которые затронут десятки многоквартирных домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
25 февраля с 9:00 до 17:00 из-за обрезки деревьев света не будет по следующим адресам: улица 34-я линия, 53−81, 64−80; переулок Кривошлыковский, 18−20; улицы Буйнакская, 9−27, 12−26, Кагальницкая, 1−15, 2−14, переулок Гуковский, 1−55, 2−62; улицы Смены, 30−34, 21А, Славинская, 1−19, 14−28, Балка, 14−26, переулки Кривянский, 1−21, 2−20, и 5-ый Сахалинский, 10, 16, 41.
В это же время по причине техобслуживания электричества не будет в следующих многоквартирных домах: в переулках Анапский, 1−5, 2−8, Батайский, 1−17, 2−22, на улицах Доброхимовская, 13−75, 20−72, 1-я Краснодарская, 1−27, 34−52, 2-я Краснодарская, 22−28, 67−89, 1-я Круговая, 13−31, 14−32, 2-я Круговая, 17−25, 22−26, Парижской Коммуны, 25−47, 34А, 38−54, Евдокимова, 64−78, Фурмановская, 45−55, в переулках Кошевого, 56−70, 57−75; Ялтинском, 68−78, 55−75, Оренбургском, 94−112, улице Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1, проспекте Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, по улицам Неклиновская, 43А, 45А, Туполева, 3, 5, 7, 9/2, 11, с/т «Восток», на улице Профсоюзная, 51−83, 51 В, и в переулке Перовский, 31, 28.
С 9:00 до 14:00 света не будет по адресам: переулок Крепостной, 101−113, 114−124, улицы М. Горького, 249−255, 267, Восточная, 39−43, 50−5, Красноармейская, 248−262, 157.
