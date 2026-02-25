Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троллейбус № 9 начнет ходить до Фруктовой в Хабаровске

С 1 мая троллейбус № 9 официально продлевают до остановки «Улица Фруктовая».

Источник: Комсомольская правда

В администрации приняли решение продлить маршрут троллейбуса № 9. Теперь он поедет дальше — до остановки «Улица Фруктовая». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Изменения внесут в расписание с 1 мая 2026 года. Как отмечают в мэрии, это ответ на просьбы горожан: маршрут действительно популярен, и его пассажиропоток уже почти догнал самый загруженный троллейбус № 1. За оставшееся время в документацию внесут все правки, утвердив официальный путь «Комсомольская площадь — Фруктовая».

Тем временем МУП «ГЭТ» объявило набор на бесплатные курсы водителей троллейбуса. Обучение идет по нацпроекту «Кадры», после окончания гарантируют трудоустройство. Уточнить детали можно по телефону: 46−12−38.