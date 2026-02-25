Троллейбус № 9 начнет ходить до Фруктовой в Хабаровске

В администрации приняли решение продлить маршрут троллейбуса № 9. Теперь он поедет дальше — до остановки «Улица Фруктовая». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Изменения внесут в расписание с 1 мая 2026 года. Как отмечают в мэрии, это ответ на просьбы горожан: маршрут действительно популярен, и его пассажиропоток уже почти догнал самый загруженный троллейбус № 1. За оставшееся время в документацию внесут все правки, утвердив официальный путь «Комсомольская площадь — Фруктовая».
Тем временем МУП «ГЭТ» объявило набор на бесплатные курсы водителей троллейбуса. Обучение идет по нацпроекту «Кадры», после окончания гарантируют трудоустройство. Уточнить детали можно по телефону: 46−12−38.