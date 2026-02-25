Ричмонд
Апелляционному Арбитражу в Омске ищут зампредседателя

Объявлены новые судейские вакансии в инстанциях Омской области.

Источник: Freepik

В минувший вторник, 24 февраля 2026 года, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о старте приема заявлений от потенциальных претендентов на ряд должностей в инстанциях регионов страны, включая Омскую область. В частности, открыта вакансия судьи Омского гарнизонного военного суда. Стоит напомнить, что весной 2025 года Дмитрий Воложанин, отправлявший правосудие в этой инстанции с 2023 года, одобрен в кандидаты на пост судьи 2-го Восточного окружного военного суда, назначение состоялось в октябре того же года. Однако он все еще указан на официальном сайте Омского гарнизонного военного суда среди 5 судей (включая председателя и заместителя председателя).

Наряду с этим, открыты поиски заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Омске. В апреле 2025 года руководящий пост покинул Николай Котляров.

Документы от претендентов на вакантные должности принимаются до 23 марта 2026 года, следует из официального сообщения ВККС.