В центре Омска в среду образовались жуткие пробки и аварии

Хотя в целом заторы на дорогах, по данным сервиса «Яндекс Пробки», на момент публикации оцениваются только в 5 баллов, на проспекте Маркса наблюдается огромная пробка от Потанина до Думской. При этом сервис сообщает о ДТП в трех точках: одна авария случилась на углу с Думской, еще две — на перекрестке с Масленникова.