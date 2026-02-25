В центре Омска в среду образовались жуткие пробки и аварии

Хотя в целом заторы на дорогах, по данным сервиса «Яндекс Пробки», на момент публикации оцениваются только в 5 баллов, на проспекте Маркса наблюдается огромная пробка от Потанина до Думской. При этом сервис сообщает о ДТП в трех точках: одна авария случилась на углу с Думской, еще две — на перекрестке с Масленникова.
Вместе с тем заторы образовались на дорогах, пересекающих проспект Маркса. Так, улица 10 лет Октября и Думская стоит в пробке от улицы Декабристов; на Лермонтова затор от Слободской; на Ленинградском мосту пробка в сторону центра; на Масленникова также огромная пробка от Учебной до проспекта Маркса.
Кроме того, пробки наблюдаются на улице Маршала Жукова, Фрунзенском мосту и Герцена.
Добавим, в соцсетях сообщают о ДТП с пассажирским автобусом в районе остановки «Голубой огонек».