В РФ получили покрытие в шесть раз устойчивее к износу, чем нержавеющая сталь

Работа поддержана грантом Российского научного фонда. Покрытие позволит обеспечить высокие показатели как износо- и жаростойкости материалов, используемых в машиностроении. В ходе экспериментов ученые проверили, насколько материалы устойчивы к истиранию, коррозии в азотной кислоте и высоким температурам. Благодаря высокой твердости боридов покрытия стали в 6 раз более износостойкими, чем нержавеющая сталь. Особенно хорошо материалы показали себя в устойчивости к жаре. Например, покрытие при температуре 850 градусов в 6 раз превосходит по жаростойкости нержавеющую сталь, а некоторые типы покрытий выдерживают и температуру в 950 градусов.