В РФ получили покрытие в шесть раз устойчивее к износу, чем нержавеющая сталь

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета совместно с Институтом ядерной физики СО РАН разработали многофункциональные защитные нанопокрытия на основе бора с добавлением тантала и хрома для увеличения срока службы изделий в машиностроении. Испытания показали, что покрытие в 6 раз устойчивее к износу, чем нержавеющая сталь, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«При разработке наплавочных составов основной выбор пал на соединения бора. Бориды отличаются высокой твердостью, прочностью и химической стойкостью в агрессивных средах. Кроме того, в состав наплавочных смесей вошли микродобавки коррозионностойких и тугоплавких компонентов тантала и хрома. Их быстрая способность образовывать пленку при воздействии кислот приводит к повышению коррозионной стойкости разрабатываемых покрытий», — цитирует пресс-служба одного из разработчиков Евдокию Бушуеву.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда. Покрытие позволит обеспечить высокие показатели как износо- и жаростойкости материалов, используемых в машиностроении. В ходе экспериментов ученые проверили, насколько материалы устойчивы к истиранию, коррозии в азотной кислоте и высоким температурам. Благодаря высокой твердости боридов покрытия стали в 6 раз более износостойкими, чем нержавеющая сталь. Особенно хорошо материалы показали себя в устойчивости к жаре. Например, покрытие при температуре 850 градусов в 6 раз превосходит по жаростойкости нержавеющую сталь, а некоторые типы покрытий выдерживают и температуру в 950 градусов.
«В процессе эксплуатации некоторые детали подвергаются одновременному воздействию агрессивной среды, например, кислот, высоких температур, водяного пара, а также различного типа абразивных частиц. Один из вариантов решения данной проблемы связан с формированием на поверхности деталей многофункциональных покрытий, уровень эксплуатационных свойств которых значительно превышает свойства основного материала изделия», — приводит пресс-служба слова доцента кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ Екатерины Дробяз.
Для создания многофункциональных покрытий применяли промышленный ускоритель электронов ЭЛВ 6 (разработан в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН). Пучок электронов с энергией до 2,5 МэВ проникает в слой наплавляемого порошка и расплавляет его, а также расплавляет тонкий поверхностный слой изделия. При охлаждении перемешанные материалы образуют покрытие толщиной до 5 мм, которое хорошо сцепляется со сталью благодаря широкой переходной зоне между покрытием и основой.