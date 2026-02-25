Ричмонд
Авария на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск: погибла 20-летняя девушка

В Башкирии в ДТП погибла 20-летняя пассажирка Lada Largus.

Источник: Комсомольская правда

На 235-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошла смертельная авария. По предварительным данным Госавтоинспекции Башкирии, 25-летний водитель Lada Largus не справился с управлением, из-за чего машина попала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Еще пятеро человек с различными увечьями госпитализированы.

— Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, — заявили в дорожной полиции.

