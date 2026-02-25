В Сочи раньше обычного зацвели хеномелесы

В Сочи раньше привычного времени зацвели хеномелесы. Это колючий листопадный кустарник семейства Розовые, который ценится за декоративность и ароматные, полезные плоды. Из-за их кислоты и богатство витамином C, растение называют «северным лимоном». Плоды идеально подходят для джемов, варенья и цукатов.
«Посмотрите, как ярко зацвела алыча», — пишут в сочинских пабликах и прикладывают фото хеномелеса. Я тоже сняла пару ярких кустов, — рассказала ведущий сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани. — В этом году хеномелесы цветут рано, что очень хорошо, так как побеги безлистные".
Солтани также отметила, что это уже не первый раз, когда хеномелесы путают с алычой или сакурой.
Цветы на кустарнике бывают нескольких оттенков: ярко-красные, розовые и белые. Сейчас цветут сорта хеномелеса прекрасного и превосходного, зацветает хеномелес Вильморена. А то, что все знают как айва японская (айвочка, хеномелес японский) еще только просыпается.
Интересно, что сроки плодоношения идут в обратном порядке: сначала хеномелес японский, потом превосходный, прекрасный и последним хеномелес Вильморена.