В Сочи раньше обычного зацвели хеномелесы

«Посмотрите, как ярко зацвела алыча», — пишут в сочинских пабликах и прикладывают фото хеномелеса. Я тоже сняла пару ярких кустов, — рассказала ведущий сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани. — В этом году хеномелесы цветут рано, что очень хорошо, так как побеги безлистные".