Фармэксперт Рябуха назвала главные признаки поддельного лекарства

Директор по развитию платформы «ФармЗнание» Мария Рябуха заявила, что поддельные лекарства редко выглядят как явная фальшивка: чаще — это аккуратная упаковка и знакомое название. По ее словам, именно поэтому фальсификат опасен — покупатели не проверяют его и хранят вместе с обычными препаратами.
Эксперт отметила, что риск связан не только с сомнительными сайтами: подделки нередко приобретают второпях или из желания сэкономить. При этом сегодня у потребителей есть способы проверки без специальных знаний.
Самым надежным инструментом она назвала систему цифровой маркировки «Честный знак»: код на упаковке можно отсканировать смартфоном и проверить данные о препарате. Если информация не совпадает, от покупки стоит отказаться.
Рябуха добавила, что насторожить должны несоответствия в серии и сроке годности, некачественная печать или слишком низкая цена. При отсутствии ожидаемого эффекта следует перепроверить происхождение лекарства и обратиться к врачу, передает «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый порядок назначения биологически активных добавок при оказании медицинской помощи.