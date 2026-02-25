Фармэксперт Рябуха назвала главные признаки поддельного лекарства

Директор по развитию платформы «ФармЗнание» Мария Рябуха заявила, что поддельные лекарства редко выглядят как явная фальшивка: чаще — это аккуратная упаковка и знакомое название. По ее словам, именно поэтому фальсификат опасен — покупатели не проверяют его и хранят вместе с обычными препаратами.