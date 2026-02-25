В Кизильском районе из-за морозов школы перевели на удалёнку

Соответствующее решение принято руководителями образовательных учреждений по согласованию с Управлением образования на основании погодных условий в конкретных населённых пунктах.
В Уральской, Богдановской, Зингейской, Путьоктябрьской, Полоцкой, Сыртинской, Карабулакской, Гранитной школах, а также в Кизильской школе № 1 и Кизильской школе № 2 на дистант перевели учеников 1−4 классов.
В Новопокровской школе очно не учатся дети с 1 по 9 класс. Полностью на удалёнку перешли Кацбахская и Измайловская школы — там занятия отменили для всех параллелей.
Занятия будут проводиться в дистанционном формате.
Родителям напоминают: даже если занятия официально не отменены, но температура в месте проживания опустилась ниже —25 градусов, решение о посещении школы остаётся за семьёй.