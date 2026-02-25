Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кизильском районе из-за морозов школы перевели на удалёнку

В Кизильском районе Челябинской области из-за низкой температуры и ветра отменили уроки в ряде школ.

Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 55% 756 мм рт. ст. +3°
Источник: Аргументы и факты

Соответствующее решение принято руководителями образовательных учреждений по согласованию с Управлением образования на основании погодных условий в конкретных населённых пунктах.

В Уральской, Богдановской, Зингейской, Путьоктябрьской, Полоцкой, Сыртинской, Карабулакской, Гранитной школах, а также в Кизильской школе № 1 и Кизильской школе № 2 на дистант перевели учеников 1−4 классов.

В Новопокровской школе очно не учатся дети с 1 по 9 класс. Полностью на удалёнку перешли Кацбахская и Измайловская школы — там занятия отменили для всех параллелей.

Занятия будут проводиться в дистанционном формате.

Родителям напоминают: даже если занятия официально не отменены, но температура в месте проживания опустилась ниже —25 градусов, решение о посещении школы остаётся за семьёй.