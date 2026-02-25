В Казахстане подняли цены на платные медицинские услуги

Лидеры рейтинга стран по ИЗ в январе 2026 года продемонстрировали высокий или очень высокий уровень удовлетворённости населения тратами на медуслуги. Например, в Тайване пациенты довольны тем, сколько им приходится платить за частную медицину, на 90,3%, в Южной Корее — на 79,1%. Эти страны демонстрируют высокую эффективность системы здравоохранения при достаточной доступности услуг. Исключение составляет разве что Швейцария, где при высоком уровне медицины люди недовольны её дороговизной: показатель удовлетворённости затратами в январе 2026-го составил всего 42,3%.