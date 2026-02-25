В Казахстане подняли цены на платные медицинские услуги

По данным из отчётов Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в январе текущего года индекс потребительских цен на услуги здравоохранения превысил 17%. На таком высоком уровне показатель держится ещё с сентября 2025-го. В целом индекс цен в секторе с лета прошлого года превышает общий показатель по платным услугам. То есть услуги здравоохранения дорожали более существенно, чем все остальные услуги. Например, в первом месяце 2026-го разница составила пять процентных пунктов.
Разные услуги в секторе демонстрируют неодинаковую динамику роста цен и имеют разное влияние на семейный бюджет. К примеру, наиболее заметно в начале текущего года подорожало лечение в дневном стационаре: почти на 40% за год — значительно серьёзнее, чем другие виды услуг в секторе. Заметный рост цен также показали различные стоматологические услуги: лечение кариеса — на 18,9%, протезирование зубов — на 14,3%, установка импланта зуба — на 12%. Наименьшее удорожание продемонстрировали услуги врачей-специалистов в амбулаториях (всего на 5%) и проведение МРТ (на 6,1%).
По данным из выборочных обследований БНС, ещё с лета у казахстанцев начали существенно расти траты на медицину. В июне-августе средняя квартальная сумма расходов в секторе составила 4,7 тыс. тг на человека — на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В третьем квартале расходы и их прирост были аналогичными.
Детализированные данные по статьям затрат на платную медицину позволяют сделать вывод: сильнее всего на рост общей суммы повлияло увеличение расходов на стоматологические услуги. В третьем квартале прошлого года казахстанцы стали оставлять в стоматологических клиниках на 33,2% больше денег. Граждане также увеличили свой бюджет на различные медицинские услуги и лекарства.
Судя по результатам опросов международного портала Numbeo, в Казахстане наблюдается умеренный уровень удовлетворённости населения затратами на услуги здравоохранения. Этот индикатор был исследован в рамках общей оценки удовлетворённости жителей многими аспектами системы здравоохранения.
В частности, по данным на декабрь 2025-го, средний уровень удовлетворённости затратами пациентов в государственных медицинских учреждениях РК составил 62,6%, в частных клиниках — 58,6%. Этот индикатор показывает, насколько пациенты довольны своим расходами на услуги по шкале от 0% до 100%.
Можно отметить: удовлетворённость тратами в частных клиниках Казахстана — самая низкая по сравнению с другими критериями. Остальными аспектами качества услуг в частных медицинских учреждениях пациенты довольны больше. Например, удовлетворённость компетентностью персонала составила 63% — выше, чем в государственных учреждениях (51,2%). Частные учреждения также значительно опередили бюджетные по удовлетворённости скоростью проведения обследований: 73% против 54,5%. Это может свидетельствовать о более эффективной организации рабочих процессов в частных медучреждениях.
Среди других аргументов в пользу платной медицины свидетельствует удовлетворённость граждан оборудованием для диагностики и лечения, удобным месторасположением, временем ожидания приёма и вежливостью персонала.
Сервис Numbeo регулярно рассчитывает индекс здравоохранения (ИЗ) стран. Он включает в себя несколько показателей: качество и стоимость медицинских услуг, расходы правительства на систему здравоохранения, инфраструктуру, наличие персонала
Лидеры рейтинга стран по ИЗ в январе 2026 года продемонстрировали высокий или очень высокий уровень удовлетворённости населения тратами на медуслуги. Например, в Тайване пациенты довольны тем, сколько им приходится платить за частную медицину, на 90,3%, в Южной Корее — на 79,1%. Эти страны демонстрируют высокую эффективность системы здравоохранения при достаточной доступности услуг. Исключение составляет разве что Швейцария, где при высоком уровне медицины люди недовольны её дороговизной: показатель удовлетворённости затратами в январе 2026-го составил всего 42,3%.
Казахстан занял в рейтинге 60-е место, показатель удовлетворённости затратами (61,1%) оказался ниже, чем в большинстве развитых стран. Для сравнения: Россия расположилась на 57-м месте (68,7%), Беларусь — на 90-м (62,1%).