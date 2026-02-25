Ричмонд
Фанат Toyota из Канады оценил Казахстанский BYD Sealion 7

Основным аргументом в пользу BYD Sealion 7 становится несоответствие цены и оснащения у конкурентов.

Источник: Курсив

Технологический разрыв с традиционными марками.

Основным аргументом в пользу BYD Sealion 7 становится несоответствие цены и оснащения у конкурентов. При сопоставимой стоимости с гибридной Toyota Venza, «китаец» предлагает более современный интерьер и динамику. Японские электрокары (линейка bZ) проигрывают по запасу хода: 250 км против 500 км (в зимний период меньше) у BYD.

Сравнение эргономики: BYD против Tesla.

При сопоставлении с Tesla Model Y выделяются конкретные эксплуатационные отличия:

Интерфейс: Наличие проекции на стекло (HUD) и приборной панели перед глазами, чего лишены Model 3/Y. Комфорт: Заводская шторка панорамной крыши избавляет от необходимости использовать сторонние сетки на присосках. Материалы: Салон Sealion 7 воспринимается более качественным в сравнении со «спартанским» оформлением Tesla.

Ходовые качества и эксплуатация.

Несмотря на статус «недокроссовера», модель демонстрирует стабильность на дороге за счет низкого центра тяжести (батарея в полу). В видео отмечена эффективная шумоизоляция и отсутствие необходимости в микроподруливаниях на трассе.

BYD Sealion 7 с батареей LFP емкостью 82 кВт/ч и полным приводом рассматривается как серьезный конкурент на рынках с развитой сервисной сетью. Для казахстанских пользователей ключевым фактором остается официальная гарантия 5 лет или 150 тыс. км. Опыт героя видео показывает, что даже лояльные владельцы Toyota начинают рассматривать китайские электрокары как рациональную альтернативу из-за стагнации технологий классических брендов.

Ранее Курсив Авто писал о тест-драйве BYD Song Plus в 30-градусные морозы в Казахстане. BYD готовит первый седан Fangchengbao с тремя моторами и 1000 л. с. — подробности здесь.

