Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области создали новое авиаотделение для борьбы с лесными пожарами

Подразделение будет работать в труднодоступных местах региона.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии нового пожароопасного сезона в Омской области создано Крутинское авиационное отделение. Подразделение предназначено для оперативного тушения лесных возгораний на труднодоступных и удаленных территориях, где применение наземных сил затруднено или невозможно.

Штат нового отделения полностью укомплектован. На службу принято 14 десантников-пожарных, которые сейчас проходят интенсивный курс профессиональной подготовки. Занятия ведут наиболее опытные специалисты авиапожарных служб региона. Особое внимание уделяется изучению тактики и особенностям тушения лесных пожаров в различных условиях.

Уже в начале марта крутинские десантники приступят к практическим воздушным тренировкам.

Авиапожарным предстоит отработать навыки спуска с вертолета с помощью специальных устройств. Это позволит им высаживаться непосредственно на место возгорания даже в условиях отсутствия посадочных площадок. Создание нового отделения позволит повысить эффективность охраны лесов в регионе в предстоящий сезон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

«На нас летел пепел с верхних этажей»: очевидцы рассказали о пожаре на 22 этаже в Омске.