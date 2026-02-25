В Омской области создали новое авиаотделение для борьбы с лесными пожарами

В преддверии нового пожароопасного сезона в Омской области создано Крутинское авиационное отделение. Подразделение предназначено для оперативного тушения лесных возгораний на труднодоступных и удаленных территориях, где применение наземных сил затруднено или невозможно.
Штат нового отделения полностью укомплектован. На службу принято 14 десантников-пожарных, которые сейчас проходят интенсивный курс профессиональной подготовки. Занятия ведут наиболее опытные специалисты авиапожарных служб региона. Особое внимание уделяется изучению тактики и особенностям тушения лесных пожаров в различных условиях.
Уже в начале марта крутинские десантники приступят к практическим воздушным тренировкам.
Авиапожарным предстоит отработать навыки спуска с вертолета с помощью специальных устройств. Это позволит им высаживаться непосредственно на место возгорания даже в условиях отсутствия посадочных площадок. Создание нового отделения позволит повысить эффективность охраны лесов в регионе в предстоящий сезон.
