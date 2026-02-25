В Омской области создали новое авиаотделение для борьбы с лесными пожарами

Авиапожарным предстоит отработать навыки спуска с вертолета с помощью специальных устройств. Это позволит им высаживаться непосредственно на место возгорания даже в условиях отсутствия посадочных площадок. Создание нового отделения позволит повысить эффективность охраны лесов в регионе в предстоящий сезон.